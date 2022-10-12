НАТО могла не выполнить некоторые из своих обещаний России, но это не оправдывает происходящее в Украине. Такое мнение выразил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, передает ТАСС.

«Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, [с помощью которых] многие люди, в том числе мои друзья <…> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания, — сказал глава дипломатии ЕС. — Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее».

По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».

Боррель уточнил, что «до сих пор неясно, сколько может продлиться» единство ЕС в плане санкций в отношении России.

По его версии, президент РФ Владимир «Путин также не верил, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».