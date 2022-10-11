Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил о наличии информации о планах по подготовке серии терактов на территории страны в связи с задействованием совместной региональной группировки войск республики и России.

«Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников», — сказал глава КГБ во вторник в эфире телеканала «Беларусь — 1».

По словам Тертеля, «уже есть призывы в отдельных социальных сетях к этому». «Мы знаем, кто за этим стоит», — отметил глава ведомства. Он также заявил, что в Минске знают, что «иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально помогая в этом (создании террористических групп) организаторам». «Фактически на территории Польши, Литвы, Украины, мы пока там не видим Латвии, формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую спецслужбами этих государств», — сказал глава белорусской спецслужбы.

«Мы знаем достоверно, что ЦРУ, другие мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют и направляют этой ситуацией, финансируют их», — добавил глава КГБ.