Украина обратилась к странам Каспийского региона с призывом заставить РФ выполнять Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ во вторник, 11 октября, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

«Три крылатые ракеты, как сообщил официальный Кишинев, были запущены по Украине с российских кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство Молдовы. Это ярко демонстрирует масштабы угрозы России региону и дальнейшие намерения Кремля. И не только в Черноморском регионе», — заявил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что запуск ракет по гражданской инфраструктуре Украины с территории Каспийского региона «грубо нарушает международные обязательства по использованию Каспийского моря исключительно в мирных целях».

По его словам, России безразлично международное право, но другим странам должно быть не все равно.

«Поэтому мы в очередной раз призываем страны Каспийского региона приложить все усилия, чтобы заставить Россию выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, а также не допустить дальнейшей милитаризации этого региона и его участия в любом вооруженном конфликте», — подчеркнул глава миссии Украины в ОБСЕ.

Ранее стало известно, что для ракетных обстрелов украинских территорий, в частности в последние два дня, РФ применяет, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые взлетают из района Астрахани и наносят удары с Каспийского района России ракетами Х-101, Х-555.