Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что перед публикацией своего плана по разрешению конфликта на Украине общался с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем «Твиттере».

Так, на просьбу подтвердить информацию издания Vice о том, что он общался с Путиным перед серией постов о конфликте на Украине, Маск написал: «Нет, это не правда. Я общался с Путиным лишь однажды и это было около 18 месяцев назад, темой был космос».

О беседе миллиардера с российским президентом накануне рассказал Ян Бреммер — основатель компании Eurasia Group. По версии бизнесмена, которую он изложил в письме для подписчиков компании, Маск сам сообщил ему о деталях разговора с Путиным.

Бреммер со ссылкой на этот пересказ заявил, что якобы президент России «подтвердил свою готовность к переговорам, при условиях, что Крым и все «присоединённые» территории будут российскими, а Украина признает это и останется нейтральным государством. Эти цели Россия намерена достичь «несмотря ни на что», сообщается в пересказе диалога между Маском и Путиным.