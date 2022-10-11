Россияне продолжают распространять фейки о якобы планах Украины начать военные действия против Беларуси. Для того, чтобы опровергнуть эту провокацию, необходимо разместить наблюдателей на украинско-белорусской границе.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в ходе срочного совещания с лидерами G7.

«Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже используется для ударов по Украине. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Беларусь уже и так является опосредованным участником войны, но Россия хочет втянуть ее в боевые действия напрямую. При этом Украина никогда не планировала боевых действий против Беларуси.

«Чтобы полностью снять эту провокацию, снять эти звучащие от Лукашенко нарративы, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации по безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами. Я вас прошу на уровне G7 поддержать эту инициативу», — призвал Зеленский.