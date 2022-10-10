Посольство Казахстана в Киеве обратилось с призывом к согражданам воздержаться от поездок на территорию Украины и по возможности покинуть эту страну. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба диппредставительства.

«В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Кроме того, диппредставительство «убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины», отмечается в нем.