Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус «специальной военной операции» в Украине пока не изменился.

«На настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он также заявил, что удары по Украине «проходят в рамках спецоперации».

«Все это происходит в рамках СВО. Разумеется, основные моменты СВО не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему. Нужно ждать комментарий от министерства обороны», — сказал он.