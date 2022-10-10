Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не намерен вести переговоры с США и Республикой Корея, которых назвал врагами.

Руководитель народной республики указал, что «постоянные, намеренные и безответственные шаги по эскалации напряженности» со стороны США и «южнокорейского режима» лишь вызовут более сильную реакцию Пхеньяна. По его словам, власти КНДР внимательно следят за ситуацией.

Ким Чен Ын присутствовал и давал указания на учениях с ракетными пусками в период с 25 сентября по 9 октября, в ходе которых отрабатывались навыки тактических ядерных сил.

Как отмечает ЦТАК, учения состоялись с целью проверки средств «сдерживания» и потенциала «ядерной контратаки» соответствующих частей вооруженных сил народной республики. Это было «серьезным предупреждением противникам», указало агентство.