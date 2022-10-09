Турция не будет испытывать проблем с энергоносителями в предстоящий зимний период.

Об этом на встрече с молодежью в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В Европе все сейчас в трудной ситуации. Мы уже завершили подготовку к зиме, полностью к ней готовы и не будем испытывать проблем с энергоносителями. У нас все готово в плане обеспечения нашего народа природным газом и углем. Вопрос пока в их доставке по доступным ценам, и мы над этим работаем», — сказал Эрдоган.