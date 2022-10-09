Решение группы ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало «бесполезным и неразумным» для мировой экономики.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Financial Times.

Глава минфина раскритиковала решение ОПЕК+ и заявила, что оно плохо влияет на мировую экономику.

«Мы очень обеспокоены развивающимися странами и проблемами, с которыми они сталкиваются», — отметила она.

Д.Йеллен также осудила партнеров Вашингтона за промедление в отправке финансовой помощи Киеву.

«Темпы перевода денег Украине слишком медленные», — подчеркнула она. По мнению министра, ряд стран, обещавшие помощь Киеву, так и не осуществили выплаты.

Напомним, что ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.