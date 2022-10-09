«Ночью российские войска нанесли очередные ракетные удары по мирным жителям Запорожья. Разрушена многоэтажка по предварительной информации погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, среди них шестеро детей».

Об этом написал в Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

По его словам, два года назад аналогичную трагедию пережили мирные жители азербайджанского города Гянджа:

«Тогда, в период 4-11 октября 2020 года в результате вражеских обстрелов по гражданской инфраструктуре погибли 32 жителя города, в том числе 3 ребенка. Угрозы не сработали тогда, и не сработают теперь!», — написал посол.