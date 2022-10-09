Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле на улице Багратуняц в Ереване, сообщает “armeniasputnik.am».

Пострадавшие доставлены в Национальный ожоговый центр.

Сигнал о взрыве поступил в центр кризисного управления в воскресенье в 09:15. К месту ЧП прибыли два боевых пожарных расчета столичного спасательного управления.

Это второе за последние два дня чрезвычайное происшествие на ул. Багратуняц. В субботу в одной из частных построек вспыхнул пожар, в результате чего загорелись стройматериалы и дрова.