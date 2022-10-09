Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель решительно осуждает попытки России присвоить Запорожскую Атомную Электростанцию.

Об этом говорится в его заявлении, олубликованном на сайте дипломатической службы Европейского Союза.

«Европейский Союз осуждает самым строгим образом указ российского президента Путина о незаконном захвате Запорожской атомной электростанции и основания правительственного предприятия по этому поводу», — заявил Боррель.

Высокий представитель подчеркнул, что Евросоюз не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Соответственно, указ о захвате Запорожской АЭС является противоправным и юридически ничтожным», — отметил Боррель.

«Россия должна полностью вывести ее военные силы и технику и вернуть атомную электростанцию законному владельцу – Украине», — подчеркнул вице-президент Европейской комиссии.