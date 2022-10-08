Находящийся с визитом в Грузии министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

На встрече были подчеркнуты отношения высокого уровня, политический диалог и успешное энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.

Гарибашвили назвал Азербайджан надежным стратегическим партнером и страной, играющей ключевую роль в энергетическом снабжении Грузии.

На встрече была рассмотрена работа, проделанная в связи с увеличением пропускной способности энергосистем Азербайджана и Грузии, обеспечением транспортировки экспортируемой из Азербайджана электроэнергии в Турцию и страны Европы.