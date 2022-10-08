Основным вопросом на данный момент является развитие туризма на освобожденных территориях. Об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) в ходе научно-практической конференции на тему «Нафталан — синергетический источник здоровья и туризма. Новые вызовы в регионе».

Эмин Гусейнов отметил, что Карабах по своей богатой природе является одним из богатейших исторических, культурных и стратегически важных регионов Азербайджана:

«Использование туристического потенциала Карабаха возможно только с учетом 3 основных факторов. Во-первых, обеспечение безопасности на территории, во-вторых, создание инфраструктуры и, в-третьих, возвращение населения. В Агдаме и Физули у нас будет Музей Победы и оккупации под открытым небом. В настоящее время в стадии разработки находится подробный план проекта Физулинского и Агдамского лесопарков. Мы не только разовьем всю инфраструктуру на освобожденных территориях, но и обеспечим возвращение населения. Это восстановление также создаст у иностранных туристов чувство уверенности в том, что регион безопасен. Разумеется, одним из основных факторов, которые обеспечат возвращение наших граждан, является создание рабочих мест. Только в Карабахе мы создадим 150 тысяч рабочих мест».