Правительство Японии считает возможными провокационные действия со стороны КНДР, включая ракетные пуски и проведение ядерного испытания, по случаю отмечаемой 10 октября 77-й годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на источники.

За последние две недели КНДР шесть раз проводила ракетные пуски. Ранее Пхеньян никогда не проводил испытания так часто. В этой связи и в ожидании новых действий со стороны КНДР японская сторона в сотрудничестве с США и Южной Кореей усиленно следит за ситуацией.

По мнению ряда наблюдателей, КНДР ранее проводила важные испытания по случаю дня основания ТПК. В 2016 году через пять дней после годовщины она провела ракетное испытание, которое, по оценке Пентагона, оказалось неудачным. 9 октября 2006 года, накануне годовщины, в КНДР было проведено первое ядерное испытание.

Последний раз КНДР проводила ядерное испытание в сентябре 2017 года. США, Южная Корея и Япония последние месяцы утверждают, что Пхеньян готовится к проведению очередного подобного испытания. По версии Национальной разведывательной службы Республики Корея, КНДР может осуществить его в период между 16 октября и 7 ноября.