Рэпер Oxxxymiron включен в России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Настоящее имя рэпера – Мирон Федоров, его данные включены в список Минюста России в пятницу 7 октября.

Рэпер уехал из РФ после начала «спецоперации» в Украине и публично выступал против действий Российской Федерации.

Также Министерство юстиции Российской Федерации включило писателя-фантаста Дмитрия Глуховского в список СМИ-иноагентов. Данные Глуховского появились в реестре в пятницу 7 октября. Ранее суд заочно арестовал писателя за дискредитацию армии, он был объявлен в розыск.