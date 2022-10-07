Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила, что 7 октября 2022 года были представлены документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты страны.

В частности, это выписки из протоколов заседаний высших органов партии AMANAT, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол», «Организации ветеранов», QAZAQSTAN TEAM, «Объединения депутатов маслихатов Казахстана», «Совета генералов», «Казахстанского союза спортсменов» о выдвижении Токаева в президенты Казахстана.