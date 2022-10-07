В этом году никаких проблем с «Азеригаз» не будет.

Об этом советник председателя по реформам ОАО «Azəristiliktəchizat» Рамиль Магеррамов сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает АПА.

Он отметил, что 90% задолженности этого года погашена, и в ближайшее время будет погашена оставшаяся ее часть.

«В настоящее время на повестке дня не стоит вопрос счетчикофикации отопления, подаваемого населению», — сказал Магеррамов

Он отметил, что как пилотный проект стартовал процесс ограниченной счетчикофикации для группы, не относящейся к населению: «Мы хотим определить тип счетчика, чтобы в дальнейшем при установке счетчиков для населения проблем не было. Будут установлены счетчики, соответствующие международным стандартам».

В заключение он добавил, что в Тарифный совет не было сделано обращений по поводу изменения цен.

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