России и Азербайджану удается принимать оперативные решения по развитию взаимодействия в условиях санкций против Москвы, эти меры дают результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Азербайджана Али Асадовым на полях Каспийского экономического форума в Сколкове.

«В условиях незаконных экономических санкций недружественных государств против России по правительственной линии принимаются оперативные решения, направленные на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия. Эти меры уже дают результаты, прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Российские инвестиции в Азербайджан достигают $4,5 млрд, азербайджанские инвестиции в Россию — около $1,5 млрд, сообщил Мишустин. В январе — августе 2022 года взаимный товарооборот двух стран увеличился на 11,5% и превысил $2,2 млрд.

«Конечно, необходимо наращивать эти показатели за счет запуска новых перспективных проектов, создания промышленных и производственных цепочек в энергетике, в транспортном обновлении в сельскохозяйственном производстве», — подчеркнул Мишустин.

Он также сообщил, что Россия осенью направит в Азербайджан бизнес-миссию российских предприятий в сфере агропромышленного комплекса, Москва продолжит практику отправки деловых делегаций для налаживания прямого диалога.