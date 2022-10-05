Посол России в Армении Сергей Копыркин опроверг слова премьера Никола Пашиняна об обращении к ОДКБ за военной помощью.

Премьер Армении на самом деле обратился к организации не за военной поддержкой, а за консультационной помощью.

«Насколько мне известно, он [генсек ОДКБ Зась] докладывал ему [Николу Пашиняну] о тех рекомендациях, которые секретариат, Объединенный штаб ОДКБ намерены сформулировать для рассмотрения главами государств Организации.

Думаю, речь идет о конкретных шагах, которые должны показать на практике присутствие и роль организации в этом регионе», — сказал посол.