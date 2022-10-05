В вопросе поставок новых и модернизации имеющихся самолетов F-16 на вооружении ВВС Турции, в США озвучиваются заявления, неприемлемые для Анкары. Это касается главным образом Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Турции Акиф Чагатай Кылыч, передает «Анадолу».

По его словам, второй визит парламентской делегации Турции в США принес свои плоды, состоялась встречи с американскими законодателями.

«И администрация и Конгресс США имеют свои подходы к этому вопросу. Определенные сделки в Соединенных Штатах требуют одобрения Конгресса, поэтому турецкая делегация попыталась в личном контакте разъяснить позицию Анкары», — отметил Кылыч.

По его словам, на переговорах в целом царила позитивная атмосфера.

«Многие вопросы, выдвинутые турецкой делегацией в ходе обмена мнениями, были поддержаны. Конечно, депутаты и политики любой страны имеют право на собственный подход. Мы открыто заявляли о заблуждениях по Турции, противоречащих международной политике и духу союзничества Вашингтона и Анкары»,- сказал Кылыч.

Турецкий парламентарий подчеркнул при этом, что и Анкара, и Вашингтон сходятся во мнении о том, что Турция, как самая сильная страна в регионе и член НАТО, нуждается в серьезной поддержке»,- сказал Кылыч.