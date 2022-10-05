Всемирно известный фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати опубликовал видео массового захоронения на территории села Эдилли Ходжавендского района.

«Карабах, Азербайджан. В селе Эдилли обнаружено массовое захоронение, в котором захоронены останки 12 человек, убитых армянами во время Карабахской войны 1992-1993 гг. 4200 азербайджанцев пропали без вести, и армянская сторона не предоставляет никакой информации о том, что с ними произошло. Это третье массовое захоронение, обнаруженное в этом селе, населенном армянами с 1992 по 2020 г.», — заявил Дегати.

