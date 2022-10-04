Москва продолжает поддерживать постулат о недопустимости войны между ядерными державами, сказано в обращении директора департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова перед Первым комитетом Генассамблеи ООН.

«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», — сказал зачитавший обращение замглавы российской делегации Константин Воронцов (цитата по «РИА Новости»).