4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Агдамский район.

Данную информацию распространила пресс-служба президента.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на недавно построенной автомобильной дороге Барда-Агдам.

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, которая будет проделана во дворце Панахали хана и комплексе «Имарет» в Агдаме.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы City Hotel Agdam.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала из 470 квартир, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев.

Также Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии памятника Хуршудбану Натаван в Агдаме.

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 4 октября заложили фундамент Центра коневодства в селе Эйвазханбейли Агдамского района.

Глава государства и первая леди посмотрели скакунов.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о Центре племенного коневодства.

Было отмечено, что концепция центра подготовлена компанией Reflect Architechts. В составе центра, расположенного на 7 гектарах территории, которую планируется увеличить до 30 гектаров, будут созданы специально дизайнированные конюшни на 120 лошадей, племенные лаборатории, ветеринарная клиника и другие необходимые объекты.

Подчеркнуто, что в центре предусмотрены гостиница на 60-80 номеров, музей, кафе, ресторан и трибуны. Спроектированы специальные зоны тренировок для наездников – как профессионалов, так и любителей, скаковые дорожки и площадка для соревнований по човкану.

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента железной дороги и автовокзального комплекса города Агдам.

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также участвовали в закладке фундамента села Сарыджалы Агдамского района.