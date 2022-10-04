Минобороны России сообщило о поражении штаба воздушного командования ВСУ «Восток» на юго-западной окраине Днепропетровска.
Высокоточный удар нанесли ВКС России, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны России сообщило о поражении штаба воздушного командования ВСУ «Восток» на юго-западной окраине Днепропетровска.
Высокоточный удар нанесли ВКС России, сообщили в Минобороны РФ.
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