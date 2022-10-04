Со дня объявления частичной мобилизации в Казахстан въехали более 200 тыс. россиян, выехали — 147 тыс., сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки, 3 октября, в Казахстан прибыли 7 тыс. граждан России, покинули республику — около 11 тыс. человек.

По словам Ахметжанова, ситуация на границе находится на контроле, обстановка на пунктах пропуска стабильная.

На гражданство Казахстана по состоянию на 27 сентября подал заявку 441 россиянин, из которых 117 — этнические казахи из России, сообщил и.о. главы комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков.