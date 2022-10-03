В СМИ набирает популярность фотография президента Франции Эмманюэля Макрона, который предстал перед своими гражданами в новом образе: вместо традиционной рубашки он надел под пиджак шерстяную водолазку.

Французский лидер впервые появился в такой одежде в видеообращении, приуроченном к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам – таким, как изменения климата или трудоустройство. Французские СМИ утверждают, что эти перемены связаны со стремлением лидера страны сэкономить на отоплении. Там назвали водолазку новым символом политики «энергетической трезвости», объявленной президентом летом.