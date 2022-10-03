Как уже сообщалось в прессе, второго октября в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна. Сразу по окончании встречи стороны выступили с заявлениями по ее результатам. Естественно, эти заявления не могли, по понятным причинам, полностью раскрыть содержание и ход частично конфиденциальных переговоров, однако определенные выводы сделать было возможно, особенно по тем направлениям, по которым формулировки сторон в заявлениях совпадали.

Однако, как подсказывало нам шестое чувство и, к сожалению, уже хорошо зная армянскую дипломатию, обязательно должны были появиться и разночтения, что еще больше усиливает подозрение, что одна из сторон (ясно, какая), мягко говоря, «не до конца честна» со своим обществом.

Судя по просачивающейся информации, Ереван вновь попытался поднять вопрос несуществующего «народа» несуществующего «Нагорного Карабаха». Вынуждены лишний раз напомнить, что в Азербайджане, как и вообще нигде в мире, нет и уже никогда не будет административной единицы под названием «Нагорный Карабах» (об «Арцахе» и вовсе речи не идёт). Есть созданный решением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года Карабахский экономический район, в состав которого входят Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский административные районы и город Ханкенди. Часть этого экономического района была освобождена от армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, а другая часть находится в зоне временной дислокации миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), срок которой истекает в 2025-м году. И в этой новоучрежденной административной единице проживают граждане Азербайджана армянской национальности, которые никак не составляют и в прошлом ни дня не составляли понятие «народ».

Всё, что происходит в этом районе и отныне будет происходить, включая права и обязанности населяющих его людей и тех, кто туда вернётся, является сугубо внутренним делом Азербайджана, в которое у Баку нет никаких планов и намерений кого-то со стороны посвящать. Азербайджан не вмешивается в происходящее, допустим, в Находке, Лионе или штате Айова. Нет, нам, конечно, не безразлично, недоедают ли там люди, достаточно ли они обогреты зимой и обуты ли их дети, посещающие школы, но выражаем мы свое беспокойство молча, понимая, что это — «чужая семья», вмешиваться во внутрисемейные вопросы выходит за рамки элементарной этики. Максимум, что можно предложить чужой жене, недовольной своим браком, это развестись с мужем и переехать в другое место. В другой дом, например, или в другой город, страну. Даже спонсорскую поддержку можно оказать, помочь с переездом. Но вмешиваться в чужие внутрисемейные дела, особенно в той семье, где жена, мягко говоря, смотрит по сторонам и не соблюдает «конституционную верность», да еще и требовать от главы семейства «уважения прав и безопасности» этой жены, простите, не только некорректно, но и неприлично и даже возмутительно.

В самих США, Франции и России не всё в порядке, особенно с нацменьшинствами. Не лезет же Азербайджан во внутренние дела этих стран со своими беспокойствами. Азербайджан не нуждается в арбитрах и судьях! Сегодня Баку выстраивает параллельно два вида отношений — с Ереваном как равноправным партнером в области внешней политики и со своими гражданами в Карабахском экономическом регионе как часть внутренней политики государства. Эти две парадигмы, подчеркиваем, параллельные. Ни Еревану не позволительно вмешиваться в нашу «внутрисемейную» жизнь с нашими гражданами на нашей территории, ни какой бы то ни было другой столице, хотя, понятное дело, это сильно мешает планам как реваншистов в Армении, так и их покровителей в других странах. Но Баку ведёт сложную работу, после стольких лет вражды она не может быть простой, и путь не может быть устлан розами. Естественно, требуется время, усилия и, самое главное, добрая воля для выстраивания отношений, восстановления связей, доверия.

У азербайджанской стороны эта добрая воля и искренние намерения есть, но мы видим, как нам мешают. Мирный переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном является исключительно двусторонним, никто не должен лезть со своими советами. Официальный Ереван не должен за закрытыми дверьми демонстрировать один подход, и совершенно другой — за его пределами. Баку ожидает от своего визави искренности и недвусмысленности. А наблюдатели, напрашивающиеся в посредники, не должны предлагать сторонам различные варианты, основанные, скорее, на их собственных национальных интересах. Азербайджанская делегация, знаете ли, участвует на переговорах для достижения своей повестки, а не для удовлетворения ожиданий или интересов других.

Если в каких-то столицах еще теплится надежда на реанимацию давно уже похороненного и отпетого при свечах формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то это дорога в никуда. Официальный Баку свою позицию в отношении этого формата выразил и менять ее не намерен. Поэтому, хотелось бы поинтересоваться у специального посланника Франции по Южному Кавказу Бриса Рокфея, специального представителя ЕС на Южном Кавказе и по вопросу кризиса в Грузии Тойво Клаара и главного советника Госдепа США по Кавказу Филиппа Рикера: ВЫ, МИЛЫЕ ЛЮДИ, ПОЧТО ПРИЕЗЖАЛИ В ЖЕНЕВУ? Для чего вы тёрлись вокруг двух делегаций? Кто вас туда приглашал? Эти ваши игры в «папарацци» мирному процессу не только не способствуют, но и вредят. Вас и сейчас азербайджанская делегация не приняла, да и прежде было вам объявлено, что в ваших услугах никто уже не нуждается.

Да и сама Армения не в том положении, чтобы выдвигать какие-то условия. Это тоже тупиковый путь. Если будут предусловия, значит не будет прогресса. Мир в наш регион не приблизится, и, чем это чревато, родители и жены армянских военнослужащих уже очень хорошо знают. Мир возможен только при выполнении Арменией взятых на себя обязательств — остатки армянских военных должны быть выведены из Карабаха, коммуникации должны быть открыты, делимитация проведена, и мирный договор на основе признания территориальной целостности двух стран подписан. Не обязательно в такой последовательности, но ни один из этих элементов не должен быть игнорирован.

В Армении должны это понимать и серьёзно настроиться на достижение результата! А незваным гостям было бы полезно заняться своими делами и не мешать шаткому мирному процессу. Помочь за 30 лет вашего бездействия вы так и не смогли. Так, хотя бы не мешайте! И понапрасну не преследуйте две делегации, следуя за ними по пятам!

Зухраб Дадашов