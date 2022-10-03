Ситуация вокруг армяно-азербайджанского конфликта обретает новые формы и очертания. Никол Пашинян, почувствовав слабость России и оценив международную обстановку вокруг себя, решил пойти во-банк и «обнулить» трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Иными словами, он считает, что дрейф в сторону Запада приведет к мораторию капитуляции.

Откровенно говоря, у него и его дипломатов весьма неплохо получается создавать медийный эффект поддержки Запада, но за закрытыми дверями со своими однопартийцами он понимает, что Запад клонит его к признанию территориальной целостности Азербайджана и подписанию мирного договора.

Говоря о возможном приглашении международных структур в качестве наблюдателей на азербайджано-армянскую границу, которую предлагает премьер Армении, политолог Зардушт Ализаде сказал, что Азербайджан почти 30 лет обращался к ОБСЕ и ООН, Армения все игнорировала, теперь она пытается эту же международную миссию привлечь к приграничному конфликту.

«ОБСЕ может получить какой-то мандат, не более, а ООН максимум может принять какую-то резолюцию, а не силовое решение. Сейчас все зависит от Армении и Азербайджана, захотят они мира или нет. Сейчас обе стороны могут пойти на компромисс и договориться, но есть силы и внутри Армении и за рубежом, которые этого не хотят», — подчеркнул собеседник Minval.az

По его словам, Армения, которая 27 лет оккупировала 20% азербайджанских территорий, не имеет морального права требовать у международных организаций воздействовать на Азербайджан.

«Единственное правильное решение для них – это признание территориальной целостности Азербайджана и советских границ. Другого они требовать не могут. Что касается международных игроков, то в СБ ООН пять стран и у каждой свои интересы в вопросе Карабаха, и они не смогут добиться единой позиции по этому вопросу. В нынешних условиях, тем более», — добавил эксперт.

Говоря об увеличении военного бюджета Армении, эксперт сказал, что даже 1 миллиард долларов нельзя сравнить с 4 миллиардами, которые Азербайджан вкладывает в оборонную сферу страны.

«Армия строится не в течение года, а минимум в течение двух-трех лет. Какой смысл нищей Армении тратить такие огромные деньги на оборону? Им проще договориться. Нужно понимать, что мирный договор, который нужно подписать Армении с Азербайджаном – это стандартный документ между всеми соседними странами», — сказал он.

По его словам, между всеми странами есть стандартный договор, где стороны признают территориальную целостность друга и уважают суверенитет друг друга, и только на основе этого дальше подписываются экономические и другие соглашения.

«Этот договор можно подписать в течение одного месяца», — считает эксперт.

Что касается Зангезурского коридора, то, по мнению Ализаде, если между странами будут нормальные отношения, то вопрос этого коридора потеряет актуальность.

«Две соседние страны между собой найдут способ, как решить этот вопрос на основе доверия и взаимоуважения. Все зависит от политической воли двух стран», — подчеркнул он.

Аналитик считает, что, если между странами будет мирный договор, то он сведет на нет декларацию о независимости Армении, где написано о «воссоединении» Армении с Карабахом.

«Мирный договор, в котором Ереван признает Карабах за Азербайджаном, может положить конец всем претензиям стран друг к другу. Заявление Армении о признании территориальной целостности Азербайджана от 8 декабря 1991 года является хитростью. Он (Пашинян — ред) хочет «обнулить» весь процесс и пытается вернуться к переговорам 1991 года.

Но эта хитрость не сработает. Как говорил Имам Али, «меч сильнее лжи, ее острие является границей между ложью и правдой». Сейчас в руках Азербайджана меч, азербайджанская армия сильнее армянской и путем силы мы отстаиваем правду», — резюмировал эксперт.

Ниджат Гаджиев