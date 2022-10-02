Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье встретился в Стамбуле с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и поддержку Киева, а также процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Они обсудили продолжающуюся поддержку Украины перед лицом российской агрессии, в том числе осудили попытки России незаконно присоединить украинскую территорию», — говорится в заявлении.

«Салливан выразил благодарность за усилия Турции, направленные на улучшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире за счет помощи, направленной на то, чтобы облегчить экспорт украинского зерна», — отмечается в тексте.

Кроме того, помощник американского президента выразил турецкой стороне благодарность за дипломатическую работу по освобождению «двух американских граждан, содержавшихся в России».

«Они также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе поддержку мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, важность диалога и дипломатии для разрешения любых разногласий в Восточном Средиземноморье, а также прогресс Финляндии и Швеции на пути вступления в НАТО», — говорится в сообщении.