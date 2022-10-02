Чешское правительство добивается введения налога в размере 40 — 60% на сверхприбыль действующих в республике компаний-производителей энергии, доходы которых возросли на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил в воскресенье министр транспорта Чехии Мартин Купка, выступая в эфире телеканала CNN Prima News.

«Сверхприбыль производителей энергии правительство хочет обложить налогом в 40 — 60%, — отметил он. — Точный размер налога будет определен на предстоящем заседании [кабмина]. Государство могло бы получить таким образом до 100 млрд крон (около €4,5 млрд).

Полученные от данного налога средства будут направлены на помощь домохозяйствам, малому и среднему бизнесу в преодолении негативных последствий энергетического кризиса. Власти ранее объявили об ограничении цен на газ и электричество для этих категорий национальных потребителей. Согласно подсчетам Минфина страны, только реализации этих мер потребует затрат из госбюджета до 130 млрд крон (примерно €5,8 млрд).