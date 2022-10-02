Сегодня в Болгарии начались досрочные выборы депутатов в Народное собрание (однопалатный парламент).

В 07:00 утра по местному времени по всей стране открылись около 12 тысяч избирательных участков, в большинстве из них избиратели будут голосовать с использованием специальных машин, а еще 755 участков будут действовать в 62 странах мира.

Право голоса имеют около 6,6 млн человек, но ожидается, что проголосуют около 2,5 млн человек.

Во внеочередных парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и шести коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 6500 кандидатов.

За ходом выборов будут следить около 4 тысяч наблюдателей. Первые неофициальные результаты голосования станут известны после закрытия избирательных участков в 20:00.