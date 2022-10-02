Первое место на выборах в 14-й Сейм Латвии после подсчета 51,1% голосов занимает «Новое Единство» (17,75%), второе — Союз зеленых и крестьян (15,3%), замыкает тройку лидеров «Объединенный список» (10,82%), передает «Интерфакс».

Далее следуют Национальное объединение — 9,35% голосов, «За стабильность!» — 6,64%, «Латвия на первом месте» — 5,93%, «Прогрессивные» — 5,55%, «Для развития/За!» — 5,11%, «Согласие» — 4,56%.

За ними идут «Каждому и каждой» с 3,57% голосов, Русский союз Латвии с 3,31%, «Консервативные» с 3,25%, «Суверенная власть» с 2,92% и «Республика» с 1,86%.

По последним данным, в парламентских выборах приняли участие более 59% латвийских граждан, обладающих правом голоса.