После потери Лимана руководство минобороны РФ раскритиковал и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев (ранее с такой критикой выступил глава Чечни Кадыров).

«Это не скоротечный бой был. Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку». По мнению генерал-лейтенанта, «проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки»: «Эта система идёт сверху вниз», — заявил он в эфире одного из ток-шоу.

«Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной (офис минобороны РФ — Ред.), где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой. Нам нужен свой Квашнин (глава генштаба РФ с 1997 по 2004 год — Ред.), который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняются его задача. Мы поэтому Вторую чеченскую кампанию завершили успешно.

Пока в Генштабе не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится. Всё остальное – следствие проводимой оттуда политики», — сказал Гурулиев, который сейчас является депутатом от «Единой России».