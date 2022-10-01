Российский государственный ПАО «Газпром» приостановил поставки природного газа в Италию, что привело к усилению энергетического кризиса в Европе, сообщает Bloomberg.

Крупнейшей нефтяной компании Италии Eni SpA заявила, что «Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрашиваемые объемы газа на сегодня, заявив, что поставки газа через Австрию невозможны. Соответственно сегодняшние поставки российского газа для Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми.

Итальянская компания также добавила, что Австрия, похоже, получает газ от «Газпрома».

«Мы работаем над тем, чтобы проверить с «Газпромом», возможно ли восстановить потоки в Италию», — сказал представитель.

Сейчас европейские страны спешат найти альтернативы российскому газу и защититься от перебоев в поставках, поскольку президент РФ продолжает перекрывать энергоносители на континенте, чтобы оказать давление на Европейский Союз через несколько раундов санкций в ответ на вторжение в Украину.

Отключение итальянского газа произошло через несколько дней после того, как подводные взрывы повредили ключевой газопровод Nord Stream, соединяющий Россию с Европой.