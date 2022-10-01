Франция готовится поставить Украине от шести до двенадцати самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые изначально предназначались Дании, пишет газета Le Monde.

В материале говорится, что передача вооружений является «предметом принципиального политического соглашения между тремя правительствами» — президентом Франции Эммануэлем Макроном, его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, а также «беспрецедентной и сложной операцией» для французских властей.

«Поставка могла касаться от 6 до 12 гаубиц из 15, запрошенных Киевом», — пишет издание.

Le Mondе при этом отмечает, что не все САУ соответствуют спецификациям, обозначенным ранее Копенгагеном. Украина, в свою очередь, готова использовать вооружения в их нынешнем состоянии.