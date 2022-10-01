Испания отправила в Украину военный медицинско-транспортный самолет с медикаментами, пишет «Европейская правда».

Самолет доставит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых комплектов и респираторов, в Польшу. Там имущество будет передано представителям Украины. Также борт заберет восемь раненых украинцев и переправит их в Испанию для прохождения лечения.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» на своем официальном сайте опубликовал отчет о результатах финансовой деятельности за прошлый сезон, в котором особо отметил свою помощь жителям Украины.

В начале сентября в минобороны Испании заявили, что страна с 19 сентября начинает обучение украинских военных на своей территории.

Отмечается, что тренировки не менее 20 украинских военных пройдут на базе в испанской Сарагосе. Военнослужащие научатся обращаться с западным вооружением, которое предоставляется Украине.