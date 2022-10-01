В Купянском районе обнаружили обстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские, пытавшиеся уехать от обстрелов — погибли по меньшей мере 20 человек, из которых 10 детей, сообщил в Telegram, и.о. председателя СБУ Василий Малюк

«По предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются. Вражеские войска нанесли удары по мирным жителям, которые пытались убежать от обстрелов. Это жестокость, которая не имеет оправдания».