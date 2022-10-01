С начала российско-украинской войны в Германию приехали 965 337 граждан Украины.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в пресс-службе Федерального ведомства Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

В информации отмечается, что прибывшие в Германию граждане Украины были размещены в гостиницах, общежитиях и приемных семьях в 16 федеральных землях страны.

Как отметили в BAMF, граждане Украины, въезжающие в Германию без визы, должны получить вид на жительство, чтобы находиться в стране более 90 дней: «Для предоставления временного убежища гражданам Украины достаточно удостоверения личности или паспорта и проверки личности полицией».

По данным BAMF, в январе-августе 2022 года в общей сложности 132 618 человек из разных стран обратились за предоставлением убежища в Германии (115 402 первичных и 17 216 последующих обращений).

За тот же период 938 человек из Украины обратились за убежищем на территории страны (584 первичных и 354 последующих обращения).