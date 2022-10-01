Германия планирует нарастить военную помощь Молдове и помочь республике с закупкой военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в субботу, 1 октября, сообщила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

«Мы готовы увеличить помощь на повышение квалификации молдавских военных, а также предоставить вооружение, которое необходимо стране в текущей ситуации», — заявила министр.

По ее словам, в настоящее время Кишинев и Берлин ведут переговоры о закупке беспилотников для молдавской армии. При этом раскрывать более подробную информацию о поставках оружия и техники молдавской стороне Ламбрехт отказалась, подчеркнув, что нужды Вооруженных сил республики еще предстоит уточнить.