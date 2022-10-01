В освобожденных от оккупации городе Лачыне, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Для этой цели рабочая группа, состоящая из руководства Министерства здравоохранения и TƏBİB, посетила город Лачын, села Забух и Сус.

В поездке, в которой приняли участие начальник отдела организации здравоохранения министерства Анар Исрафилов, начальник отдела организации медицинской деятельности TƏBİB Теймур Мирзабейли и начальник управления капитального ремонта и строительства министерства здравоохранения Эльшад Гаджиев, была проведена оценка имеющихся возможностей для организации медицинских услуг на этих территориях.