Как пишет в своем отчете британское министерство обороны, 30 сентября для удара по гуманитарной автоколонне к юго-востоку от Запорожья, в результате которого погибло по меньшей мере 25 человек, российские войска почти наверняка применили ракеты ПВО дальнего радиуса действия.

Запас таких ракет скорее всего невысок, поскольку они являются очень дорогим средством борьбы с самолетами и ракетами противника и не предназначены для поражения обычных наземных целей.

Таким образом, приходят к выводу британские военные аналитики, использование этих ракет для удара по автоколонне – скорее всего вынужденная мера в связи с нехваткой других боеприпасов.

По мнению британских военных, Россия вынуждена использовать ценные стратегические военные ресурсы для достижения тактических целей и при этом убивает мирных жителей, которые теперь, после подписания Путиным соглашения о включении в состав России Запорожской области (по крайней мере той ее части, которая контролируется российскими войсками Россией, и где прошел «референдум») являются ее собственными гражданами.