В последнее время в армянских СМИ и экспертном сообществе в ходу версия, будто Азербайджан готовит некое «вооруженное нападение на их страну». Настроения при этом довольно панические, а Азербайджан в таких выступлениях, адресованных прежде всего Западу, как правило фигурирует под именем «агрессора». Что само по себе абсурдно, впрочем, это тема для отдельного разговора.

В общем, страхи есть, а конструктива, как и прежде, не очень видно. Например, недавно в ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов будет подписать мирный договор с Азербайджаном при условии взаимного признания территориальной целостности.

Кроме того, Пашинян заверил, что Армения готова открыть дороги для Азербайджана в рамках своего национального законодательства.

Звучит прекрасно, но как всё выглядит на практике? Пашинян говорит о взаимном признании территориальной целостности, но понимает ли он, что это автоматически означает и признание Арменией Карабаха неделимой частью Азербайджана? Вроде бы понимает. Но именно на это не соглашается. О каком же взаимном признании тогда может идти речь? Тут наяву только одно — тупик. И какой же выход видит из него Ереван? Вновь никакого. Предложений на этот счет, во всяком случае, от руководства Армении пока не поступало. До каких же пор это должно продолжаться?

Ведь Азербайджан ждет решения этого и всех сопутствующих вопросов уже почти 2 года. И что ему остается делать? Какие методы давления на Ереван применять еще?

Своими размышлениями по этому поводу поделился с Минвалом аналитик, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос.

По его словам, проблема окончательного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией имеет несколько аспектов – собственно решение проблемы, вокруг которой этой конфликт возник, урегулирование производных проблем, возникших в ходе длительного конфликта и поиск формулы урегулирования, которая может хотя бы в какой-то степени удовлетворить стороны, то есть достижение компромисса.

«Скажем сразу, обстоятельства в которых сейчас находятся стороны конфликта, вооруженное противостояние имевшее место на границе двух государств, не позволяет решить ни одну из вышеперечисленных задач. В условиях вооруженного конфликта перепрыгнуть от фазы эскалации к фазе урегулирования невозможно. При условии, что мы говорим не о полной капитуляции одной из сторон.

Надеюсь, понятно, почему я делаю особый акцент на теме капитуляции. Именно разночтение Трехстороннего заявления (ТСЗ), подписанного в ноябре 2020 года после поражения Армении во Второй Карабахской войне, является камнем преткновения для движения вперед. И создателем этих препятствий является Кремль. Москва преследовала, насколько это было возможно в тех условиях, свой интерес, и он заключался в контроле над процессом урегулирования/конфронтации с целью создания устойчивого плацдарма на территории двух государств с последующим их вовлечением в свою ближнюю орбиту. Не буду здесь останавливаться на причинах согласия Баку пойти на то соглашение, но Ереван видел в этом шанс пересидеть, переждать тяжелые времена. Вероятно, для того, чтобы у Баку не возникло желания сходу отказаться от предложенной Москвой формулы, тема Карабаха была исключена из текста ТСЗ. Стороны соответственно оценили этот факт в свою пользу. Таким образом, первичная проблема, вокруг которой возник конфликт, зависла в воздухе, и мы сейчас наблюдаем мобилизацию поддержки проигравшей стороны с целью вернуть проблему Карабаха в переговорное поле», — отметил эксперт.

По мнению директора центра, отсутствие согласия по ключевой проблеме не позволяет подойти к решению всех других проблем, способствует росту воинственных настроений и стимулирует желание разрубить гордиев узел одним махом – новым витком противостояния. Это крайне опасная ситуация и ритуальными заклинаниями она не решается. Формулы не будут работать, компромисса достичь не получится.

«И теперь, что же делать в этой ситуации? Предложу формат исходя из существующих реалий. Карабах — это Азербайджан и его принадлежность не может быть оспорена. Соответственно стоит вопрос об армянском населении. В соответствии с соглашением о прекращении конфликта возможно решение о переселении той части армянского населения, которое захочет жить в Армении, с полноценным решением всех гуманитарных потребностей – строительство домов, предоставление работы и пр. Гарантии неприкосновенности и соблюдения прав тем, кто захочет остаться в Карабахе и стать полноценными гражданами Азербайджана. Внедрение программ по интеграции армянского населения в азербайджанское общество. Гарантии сохранения всех исторических армянских памятников. Возможность их беспрепятственного посещения. Заключение полномасштабного соглашения между Арменией, Азербайджаном и Турцией об урегулировании всех противоречий, гарантии безопасности со стороны США и вовлечение армянской экономики в производственные циклы региона с созданием транснациональных транспортных коммуникаций», — предложил свои варианты Игорь Семиволос.

Самир Ибрагимов