Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдержанно прокомментировала заявку Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу в ускоренном порядке, отметив лишь, что Берлин стремится не допустить втягивания других стран в конфликт. Свою позицию она изложила в пятницу в эфире телеканала ARD.

«Мы продолжаем поддерживать Украину даже тяжелыми вооружениями, обеспечивая ее право на самооборону, но делаем все возможное, чтобы другие государства и НАТО в целом не были втянуты в эту войну», — сказала Бербок.