США осуждают незаконную попытку России аннексировать часть территорий Украины. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое Белый дом опубликовал 30 сентября.

«Россия нарушает международное право, попирает устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое презрение к мирным странам во всем мире. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют никакой легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать оказывать помощь Украине в ее усилиях по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее военным и дипломатическим путем», – заявил Байден.

Президент США напомнил о выделении $1,1 млрд на помощь Украине и подчеркнул, что США в ответ на попытку аннексии вводят санкции против РФ.

«Эти санкции будут налагаться на физических и юридических лиц – внутри и за пределами России, – которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус украинской территории. Мы будем призывать международное сообщество как осудить эти действия, так и призвать Россию к ответственности. Мы будем продолжать предоставлять Украине оборудование, необходимое для самообороны, не останавливаясь перед наглыми попытками России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания закона Конгресса, который предоставит еще $12 млрд на поддержку Украины», – добавил он.

«Я призываю всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России осуществить аннексию и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется», – резюмировал Байден.