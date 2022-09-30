Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал намерения России в отношении четырех регионов Украины, где недавно прошли квазиреферендумы, опасной эскалацией, которая поставит под угрозу перспективы мира в регионе в обозримом будущем.

Он добавил, что «референдумы» проводились в условиях российской оккупации, вне правовых и конституционных рамок Украины, и заслуживают осуждения.

«Россия — один из пяти постоянных членов Совета Безопасности — несет особую ответственность за соблюдение устава. Любое решение о дальнейшей аннексии украинских территорий не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — подчеркнул генеральный секретарь ООН.