Иностранные граждане, не нарушившие закон, не подлежат принудительной депортации из Узбекистана. Об этом заявило Министерство иностранных дел республики.

«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию», — говорится в заявлении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, не подлежат принудительной депортации.