20% обращений, поступивших к депутатам, связаны с невыплатой алиментов. Об этом, как передает Minval.az, заявил депутат Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

«В этой сфере есть серьезные проблемы. И в городах, и в селах. Я думаю, мы должны создать алиментный фонд. Алиментный фонд должен выплачивать алименты родителю, а государство должно искать и находить людей, которые должны платить алименты, и взыскивать с них деньги. Родитель также должен нанять адвоката при обращении в суд за алиментами. Это приводит к дополнительным расходам, которые несет родитель. Если бы у него была такая возможность, он бы вообще не обращался за алиментами», — сказал Сиявуш Новрузов.