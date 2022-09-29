ЕС осудил неожиданный визит лидера Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Россией Абхазии и определил эту поездку белорусского президента как выпад против суверенитета Грузии и грубое нарушение международного права. Об этом заявил спикер ЕС Питер Стано.

«Европейский Союз решительно осуждает визит Александра Лукашенко в уединенный грузинский регион Абхазии. Даже несмотря на тот факт, что эта персона, Лукашенко, не имеет никакой легитимности, чтобы действовать как глава государства, этот визит был осуществлен без согласия правительства Грузии, являющегося единственным законным представителем власти в регионе Абхазии. Поэтому этот визит нарушает суверенитет Грузии и ее территориальную целостность и представляет собой грубое нарушение международного права», — отметил Стано.

Спикер Евросоюза заверил, что у ЕС твердая позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.